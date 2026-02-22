Muore a 19 anni nello schianto | la Bmw nella scarpata Miracolosamente salva la ragazza che era con lui

Un gravissimo incidente ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni, residente a Vallefoglia, durante un tragico schianto con una BMW in via Santa Maria Maddalena a Morciano. La vettura è finita in una scarpata, lasciando il giovane senza scampo. La passeggera è riuscita a uscire illesa dall’auto e sta ricevendo cure. Le autorità indagano sulle cause che hanno portato all’incidente e sulle circostanze del tragico evento.

© Ilrestodelcarlino.it - Muore a 19 anni nello schianto: la Bmw nella scarpata. Miracolosamente salva la ragazza che era con lui

Rimini, 22 febbraio 2026 - Non c'è stato nulla da fare. Per un 19enne di Urbino, residente a Vallefoglia, la vita si è interrotta questa notte al capolinea di un tremendo incidente in cui il giovane è rimasto vittima mentre alla guida di una Bmw stava viaggiando intorno alle 3 di notte in via Santa Maria Maddalena a Morciano. Lo schianto contro gli alberi e l'auto nella scarpata. Con lui a bordo si trovava anche una ragazza minorenne quando, per cause ancora in via di accertamento, il 19enne ha perso il controllo dell'auto, che autonomamente ha colpito con la parte anteriore sinistra due alberi a bordo strada a forte velocità.