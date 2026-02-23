Multato per il cane che è scappato

Un cittadino riceve una multa di 200 euro dopo che il suo cane, scappato dal recinto, ha causato problemi in strada. Ha chiesto aiuto alla polizia locale per ritrovare l’animale, che si era allontanato senza supervisione. Le ricerche, condotte con l’ausilio delle forze dell’ordine, si sono concluse con l’identificazione del proprietario e il verbale. La vicenda si è conclusa con la sanzione, anche se il proprietario cercava di recuperare il suo cane.

Chiede aiuto alla polizia locale per rintracciare il proprio cane che era fuggito dal recinto, e alle fine delle ricerche si vede recapitare una multa da 200 euro per l’ omessa custodia. È quanto accaduto venerdì pomeriggio a un uomo residente alla Spezia, Giuseppe Eliseo, molto contrariato per la "mancanza di tatto" degli agenti di polizia locale, "perché pare quasi che io abbia abbandonato il mio cane, quando invece per me è come un figlio". Secondo il racconto dell’uomo, il cane si sarebbe allontanato da un terreno di proprietà del padrone e situato nella zona della Pieve, approfittando del fatto che il cancello della recinzione non era ancora completamente chiuso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

