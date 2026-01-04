Cane disperso appello disperato della famiglia francese | Scappato per i botti

Una famiglia francese in vacanza in Italia vive un momento di preoccupazione dopo la scomparsa del proprio cane, scappato a causa dei rumori dei botti di Capodanno. L'appello pubblico invita a segnalare eventuali avvistamenti per facilitare il ritrovamento dell'animale. Un episodio che sottolinea l’impatto dei fuochi d’artificio sugli animali domestici e l’importanza di adottare misure di sicurezza durante le festività.

Un capodanno da incubo per una famiglia francese in vacanza in Italia, dove ha deciso di trascorrere l'ultimo dell'anno. In camper a Castro dei Volsci per San Silvestro, a causa dei fuochi d'artificio i viaggiatori hanno visto allontanarsi l'amato cane Terminus, che loro chiamano in maniera. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Cane disperso, appello disperato della famiglia francese: "Scappato per i botti" Leggi anche: Achille Barosi, l'appello disperato della famiglia per ritrovare il 16enne disperso a Crans Montana Leggi anche: Papà disperato lancia appello: perduto l’orsetto regalo della madre morta La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Cane scappa per i fuochi d'artificio: appello disperato di una famiglia francese; Aron scomparso da due giorni tra Cigliano e Tronzano: l’appello disperato dei proprietari per ritrovare il mastino tibetano; Un imprevisto durante la cattura fa scappare Macchia, è di nuovo in fuga: appello disperato; Un imprevisto durante la cattura fa scappare Macchia, è di nuovo in fuga: appello disperato. Cane scappa per i fuochi d'artificio: appello disperato di una famiglia francese - Arrivati in Italia in camper, si trovavano in zona "San Sosio" con il loro mezzo. ciociariaoggi.it

Un imprevisto durante la cattura fa scappare Macchia, è di nuovo in fuga: appello disperato - Durante un tentativo di cattura con gabbia trappola, è finito all’interno un altro cane, scappato da un giardino. triestecafe.it

Aron scomparso da due giorni tra Cigliano e Tronzano: l’appello disperato dei proprietari per ritrovare il mastino tibetano - È un appello carico di angoscia e speranza quello che arriva dai social per Aron, un mastino tibetano scomparso il 23 dicembre tra Cigliano e Tronzano. giornalelavoce.it

Aiutiamo i proprietari di Macchia a ritrovare il proprio cane disperso ad Albano di Lucania. Numero di telefono 3291354999 Grazie in anticipo - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.