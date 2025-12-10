È scappato dopo l' incidente Caccia al conducente dell' auto che ha ucciso il corriere Roberto Sabbatini
Un grave incidente ha coinvolto il corriere Roberto Sabbatini, 67 anni, rimasto vittima di un incidente stradale. Dopo lo scontro, il conducente dell'auto coinvolta è fuggito, scatenando una caccia all'uomo. La tragedia si è consumata durante una normale giornata di lavoro, mentre Sabbatini stava effettuando le sue consegne.
Una giornata di lavoro, come sempre. Roberto Sabbatini, 67 anni, era a bordo del furgone, Dacia Dokker, e stava effettuando delle consegne di cornetti. All'altezza di via Ettore Rolli, incrocio con via Carlo Porta, è stato travolto da una Mercedes. Per il 67enne non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Romatoday.it
