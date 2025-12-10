È scappato dopo l' incidente Caccia al conducente dell' auto che ha ucciso il corriere Roberto Sabbatini

Romatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente ha coinvolto il corriere Roberto Sabbatini, 67 anni, rimasto vittima di un incidente stradale. Dopo lo scontro, il conducente dell'auto coinvolta è fuggito, scatenando una caccia all'uomo. La tragedia si è consumata durante una normale giornata di lavoro, mentre Sabbatini stava effettuando le sue consegne.

Una giornata di lavoro, come sempre. Roberto Sabbatini, 67 anni, era a bordo del furgone, Dacia Dokker, e stava effettuando delle consegne di cornetti. All'altezza di via Ettore Rolli, incrocio con via Carlo Porta, è stato travolto da una Mercedes. Per il 67enne non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Romatoday.it

