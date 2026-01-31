MotoGP Test Sepang 2026 | programma orari tv streaming

Dal 3 al 5 febbraio, i piloti della MotoGP si ritrovano sul circuito di Sepang, in Malesia, per i test ufficiali. Tre giorni pieni di prove, con i team che vogliono mettere a punto le moto in vista della stagione. Le sessioni si svolgono in orari stabiliti e saranno trasmesse in diretta streaming e in TV. I piloti cercano di migliorare le loro prestazioni, mentre gli appassionati aspettano di scoprire le novità tecniche e le prime sensazioni in pista.

Dal 3 al 5 febbraio sul circuito di Sepang, in Malesia, prenderanno il via i test ufficiali di MotoGP. La classe regina torna in azione in uno contesto ormai abituale nella pre-season. Il tracciato asiatico da anni è tappa per testare il nuovo materiale, in vista dell’inizio del Mondiale. In questo caso, sarà interessante verificare se sarà sempre Ducati a recitare il ruolo del riferimento. Si è reduci dalla stagione del dominio della Rossa e dello spagnolo Marc Marquez. Il funambolo di Cervera, infortunatosi a Mandalika (Indonesia), si è potuto permettere un periodo di stop, avendo già messo in cassaforte il titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su MotoGP Test Sepang

Ultime notizie su MotoGP Test Sepang

