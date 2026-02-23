MotoGP Francesco Bagnaia e il 2026 spartiacque | di nuovo in auge in Ducati o transizione verso un nuovo lido?

Francesco Bagnaia non è di fronte a una scelta facile. Si avvicina ai 30 anni e sta per cominciare la sua ottava stagione in MotoGP. Tutte, sinora, vissute in sella a una Ducati. L’azienda bolognese lo ha agonisticamente adottato e cresciuto, affidandogli una moto ufficiale già nel 2021. Pecco ha ripagato la fiducia conquistando due titoli mondiali (2022 e 2023). Tuttavia, successivamente, il piemontese ha dimostrato di non essere più indispensabile. È stato lui a riportare la Casa di Borgo Panigale all’Iride dopo ben tre lustri di digiuno dal trionfo di Casey Stoner nel 2007. Però Jorge Martin nel 2024 poi Marc Marquez nel 2025 lo hanno battuto. 🔗 Leggi su Oasport.it

MotoGP, è ancora credibile pensare a un Bagnaia in corsa per il Mondiale 2026? Pecco deve riprendersi la DucatiÈ lecito chiedersi se Francesco Bagnaia possa ancora puntare al titolo mondiale nel 2026 di MotoGP.

Leggi anche: MotoGp, Ducati e il delicato rinnovo di Marquez. A rischio Bagnaia?

MotoGP Francesco Bagnaia Ducati Lenovo

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Bagnaia all'Aprilia nel 2027, ma prima un anno da separato in casa, con Marquez davanti. Che clima ci sarà?; Bagnaia sul mercato: Presto gli annunci... anche il mio; MotoGP, tutti i piloti per il Mondiale 2026: la griglia completa; Matrimonio in frantumi, Bagnaia lascia la Ducati: ad un passo il sì ad Aprilia - News - MotoGP.

MotoGP - Bagnaia lascia la Ducati: destinazione ApriliaPecco ha deciso: lascerà Borgo Panigale dopo il 2026 per affiancare Bezzecchi a Noale. Ducati punta su Acosta e Marquez, Yamaha resta a mani vuote ... insella.it

Bagnaia: Lavorato bene, sono felice. Un problema nella simulazione gara, ma meglio ora che nel weekendIl commento di Francesco Bagnaia ai test MotoGP in Thailandia, che Pecco ha chiuso al quarto posto a 47 millesimi da Marc Marquez ... formulapassion.it

Francesco Bagnaia «edse» t 2027 – t st Aprilia, t ep µe Ducati; #ApriliaRacing #BuriramTest #DucatiLenovoTeam #FrancescoBagnaia #MarcMarquez #MotoGP2026 #PedroAcosta #etaafMotoGP2027 x.com

BAGNAIA, ANNUNCIO SUL SUO FUTURO IMMINENTE - Il mercato MotoGP entra nel vivo e il prossimo annuncio potrebbe cambiare gli equilibri della griglia. Francesco Bagnaia ha confermato che il momento della verità è vicino: “Entro pochi giorni arrivera - facebook.com facebook