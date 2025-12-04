MotoGp Ducati e il delicato rinnovo di Marquez A rischio Bagnaia?

Bologna, 4 dicembre 2025 – Ducati ha chiuso un 2025 stellare e con il quarto titolo piloti consecutivo, stavolta a opera di Marc Marquez, capace di vincere il mondiale sei anni dopo l'ultimo. Il pilota di Cervera ha dimostrato di essere ancora il migliore e ha ottenuto ciò che cercava in questo biennio tra Gresini e Ducati ufficiale: tornare competitivo. Non solo lo ha fatto, ma ha anche dominato il campionato prima di farsi male in Indonesia e saltare l'ultima parte di stagione: azzeccata la sua scelta di lasciare Honda, e un ricco ultimo anno di contratto, per correre sostanzialmente gratis in Gresini e poi trovare la promozione nel team ufficiale.

