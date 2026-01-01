MotoGP è ancora credibile pensare a un Bagnaia in corsa per il Mondiale 2026? Pecco deve riprendersi la Ducati

È lecito chiedersi se Francesco Bagnaia possa ancora puntare al titolo mondiale nel 2026 di MotoGP. Dopo alcune stagioni difficili, il pilota italiano ha dimostrato di avere le qualità per competere ai massimi livelli. Per raggiungere questo obiettivo, però, sarà fondamentale che Bagnaia riesca a consolidare la propria posizione e a ritrovare continuità, riprendendosi così il ruolo di protagonista con la Ducati.

Se qualcuno si domanda se sia possibile che Francesco Bagnaia possa laurearsi Campione del Mondo 2026 di MotoGP, la risposta è affermativa. L’ipotesi, a oggi, vale tanto quanto il suo contrario. D’altronde, siamo a Capodanno e la stagione si chiuderà il 22 novembre. Ne deve scorrere, di acqua sotto i ponti, tra qui a Valencia. Mettere in discussione il talento di Pecco sarebbe irrispettoso. Si parla pur sempre del pilota più titolato n attività alle spalle di Marc Marquez. L’unico, nell’interregno tra il 2019 e il 2025 a essersi fregiato di un più di un alloro iridato (sfiorandone peraltro un terzo). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, è ancora credibile pensare a un Bagnaia in corsa per il Mondiale 2026? Pecco deve riprendersi la Ducati Leggi anche: MotoGP, Bagnaia sarà il peggiore con la Ducati GP25? Finire dietro a Di Giannantonio nel Mondiale sarebbe uno smacco Leggi anche: Tardozzi confessa il declassamento di Bagnaia, nuove gerarchie Ducati nei test: “Mi dispiace per Pecco” Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. MotoGP, è ancora credibile pensare a un Bagnaia in corsa per il Mondiale 2026? Pecco deve riprendersi la Ducati - Se qualcuno si domanda se sia possibile che Francesco Bagnaia possa laurearsi Campione del Mondo 2026 di MotoGP, la risposta è affermativa. oasport.it

“Un nuovo film sulla F1 Mai dire mai: c’è un piano, ma il film non sarà imminente. Un eventuale prossimo film dovrà essere credibile, autentico e nuovo“. - Stefano Domenicali ai media #MemasGP #F1 - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.