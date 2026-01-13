Roma scontro frontale tra automobilisti sulla via Salaria | tre persone ferite

Nella mattinata di martedì 13 gennaio, sulla via Salaria a Roma, si è verificato un incidente tra un’auto e un furgone, avvenuto in modo frontale. L’impatto ha causato il ferimento di tre persone. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mentre le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Incidente nelle prime ore del mattino. Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di martedì 13 gennaio lungo la via Salaria, dove un'auto e un furgone si sono scontrati frontalmente. Il bilancio è di tre persone ferite, tra cui anche un passeggero dei mezzi coinvolti. L'impatto al chilometro 17,700. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7:00, all'altezza del chilometro 17,700 della via Salaria, nel territorio del Comune di Roma. A entrare in collisione sono stati una Kia e un furgone Nissan. L'urto è stato violento e ha causato ferite ai due conducenti e al passeggero del furgone.

