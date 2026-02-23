Moto elettriche Talaria | prestazioni autonomia e costi di esercizio

Talaria ha annunciato il lancio di nuove moto elettriche per il 2026, puntando su prestazioni elevate, buona autonomia e costi contenuti. La scelta nasce dall’aumento della domanda di veicoli pratici e sostenibili per spostamenti urbani, soprattutto tra i giovani. Le nuove moto sono leggere, facili da manovrare e pensate per chi cerca un mezzo economico e affidabile in città. La presentazione si è concentrata sui dettagli tecnici e sui prezzi di lancio.

Per il 2026, l'azienda italiana Talaria propone una gamma di motocicli elettrici omologati per i più giovani e per la clientela alla ricerca di un mezzo pratico in città.