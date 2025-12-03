Autonomia auto elettriche in inverno | perché scende di quanto e cosa fare

3 dic 2025

L'inverno è una stagione particolare per le auto elettriche. L'autonomia a batteria carica è inferiore rispetto ai periodi più favorevoli, per il riscaldamento dell'abitacolo e per questioni fisiche. Ma il fenomeno può essere mitigato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

