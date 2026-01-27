La gamma di SUV elettrici Lexus 2026 propone prestazioni elevate, autonomia estesa e tecnologie all’avanguardia, rappresentando una nuova proposta nel segmento premium. Questo sviluppo riflette l’impegno del marchio nel settore della mobilità sostenibile, offrendo soluzioni innovative per chi cerca comfort, sicurezza e rispetto per l’ambiente.

Lexus accelera verso il futuro della mobilità elettrica con una gamma di SUV Full Electric che promette di ridefinire gli standard del segmento premium. Il 2026 segna un punto di svolta per il marchio giapponese, con l’introduzione della potentissima RZ 550e F Sport da 408 CV e batterie potenziate fino a 77 kWh. Una rivoluzione tecnologica che combina prestazioni da supercar, autonomie finalmente competitive e innovazioni come il rivoluzionario volante One Motion Grip. La nuova gamma Full Electric Lexus: RZ 550e F Sport e l’evoluzione della mobilità premium. Il cuore pulsante della strategia nel settore dei SUV elettrici Lexus per il 2025 è rappresentato dalla nuova RZ 550e F Sport, che con i suoi 300 kW (408 CV) si posiziona come una delle Lexus più potenti mai prodotte. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - SUV elettrici Lexus 2026: prestazioni, autonomia e tecnologia Full Electric

Approfondimenti su Lexus SUVs

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

2026 Lexus RZ – The Future of Electric Luxury Has Arrived

Ultime notizie su Lexus SUVs

Argomenti discussi: SUV elettrici: come scegliere il modello ideale nel 2026; Lexus Rz, aperti gli ordini per l'Italia: prezzi e versioni; Skoda Kodiaq ibrida plug-in (2026), la prova dei consumi reali; Toyota accelera nel 2026, nuove ibride ed elettriche.

Incentivi auto 2026: opportunità per chi sceglie un suv ibridoCome fare per scovare delle alternative concrete che permettano di acquistare un suv ibrido nel 2026 quando gli ecobonus statali sono tutti per l'elettrico ... tuttogreen.it

Nuovo Lexus RZ: più autonomia e debutto steer-by-wireOrdini aperti per Lexus RZ 2026: batteria 77 kWh, 10-80% in 30 min, steer-by-wire e tre versioni da 224 a 408 CV. Da 49.900 €. quotidianomotori.com

Il nuovo corso elettrico di Alfa Romeo rallenta: la Stelvio slitta e il Biscione è costretto a ripensare piattaforme, motorizzazioni e strategia industriale per adattarsi a un mercato che non corre più come previsto verso il full electric Per saperne di più, vai su auto - facebook.com facebook