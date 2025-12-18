Cresce l' attesa per il tuffo in mare di Capodanno Mimì Fortugno | presentata la 53esima edizione
L’attesa cresce per il tradizionale Tuffo in Mare di Capodanno, giunto alla sua 53esima edizione. L’evento, simbolo di rinascita e festa, è stato presentato al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, anticipando un nuovo anno all’insegna di spirito e comunità. Un appuntamento che ogni anno unisce sport, tradizione e solidarietà, rinnovando il suo ruolo di momento clou per la città.
Il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dell’ormai storico evento “Tuffo in Mare di Capodanno Mimì Fortugno”, giunto alla sua 53esima edizione. Presenti il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà; Tonino Massara, in qualità di. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
