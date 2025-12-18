Cresce l' attesa per il tuffo in mare di Capodanno Mimì Fortugno | presentata la 53esima edizione

L’attesa cresce per il tradizionale Tuffo in Mare di Capodanno, giunto alla sua 53esima edizione. L’evento, simbolo di rinascita e festa, è stato presentato al Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, anticipando un nuovo anno all’insegna di spirito e comunità. Un appuntamento che ogni anno unisce sport, tradizione e solidarietà, rinnovando il suo ruolo di momento clou per la città.

