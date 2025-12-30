Auto moto Napoli expo 2026 la nuova edizione a giugno alla Mostra d’Oltremare

Auto Moto Napoli Expo 2026 torna dal 4 al 7 giugno presso la Mostra d’Oltremare di Napoli. L’evento, giunto alla sua seconda edizione, propone un’ampia selezione di veicoli e novità del settore automobilistico e motociclistico, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto per appassionati e professionisti. Una manifestazione consolidata che, anche quest’anno, si propone come punto di riferimento nel panorama locale.

Torna anche nel 2026, Auto Moto Napoli Expo con la seconda edizione in programma dal 4 al 7 giugno alla Mostra d'Oltremare di Napoli. Dopo il grande successo della prima edizione, che lo scorso settembre ha registrato oltre 40.000 spettatori in tre giorni, torna anche nel 2026 Auto Moto Napoli Expo con la seconda edizione .

Auto Moto Napoli Expo: motori, supercar, tecnologia e sicurezza stradale - Venerdì 28 febbraio, presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli, verrà presentata la fiera Auto Moto Napoli Expo, organizzata dalla Federazione Italiana Supercar in collaborazione con il ... ilmattino.it

40mila presenze all'Auto Moto Napoli Expo: già in programma l'edizione 2026 - Oltre 40 mila presenze in tre giorni per la a prima edizione di “Auto Moto Napoli Expo”, la più grande fiera del Centro Sud Italia dedicata ai motori, alle supercar e alla sicurezza stradale e ... ilmattino.it

