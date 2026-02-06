' Ndrangheta il boss Piromalli resta in carcere | arriva il no alla scarcerazione per motivi di salute

Giuseppe Piromalli, il boss della ’ndrangheta di Gioia Tauro, continuerà a restare in cella. Il tribunale ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute, confermando che non ci sono abbastanza ragioni per lasciarlo andare. Piromalli, che ha passato molti anni in carcere, dovrà aspettare ancora prima di poter uscire, anche se si era parlato di un possibile rilascio. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione delle sue condizioni.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.