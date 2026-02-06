' Ndrangheta il boss Piromalli resta in carcere | arriva il no alla scarcerazione per motivi di salute
Giuseppe Piromalli, il boss della ’ndrangheta di Gioia Tauro, continuerà a restare in cella. Il tribunale ha respinto la richiesta di scarcerazione per motivi di salute, confermando che non ci sono abbastanza ragioni per lasciarlo andare. Piromalli, che ha passato molti anni in carcere, dovrà aspettare ancora prima di poter uscire, anche se si era parlato di un possibile rilascio. La decisione arriva dopo un’attenta valutazione delle sue condizioni.
Resterà detenuto nel carcere di Milano Opera Giuseppe Piromalli, storico boss della ’ndrangheta di Gioia Tauro. Lo ha deciso il tribunale della libertà di Reggio Calabria, che ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa contro il diniego alla scarcerazione per gravi motivi di salute.I giudici.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
