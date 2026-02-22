Patrizia la mamma del bimbo morto al Monaldi | Chiedo verità per mio figlio | ora una fondazione in suo nome

Patrizia, madre del bambino deceduto al Monaldi, chiede giustizia e fonda una associazione in memoria del figlio. La causa del decesso resta ancora sconosciuta, e lei desidera ottenere risposte chiare per capire cosa sia successo. Con determinazione, si impegna a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle cure e delle responsabilità ospedaliere. La madre ha deciso di agire concretamente, creando uno spazio di confronto e di supporto. Ora attende che si faccia luce sulla vicenda.

Sopravvivere a un figlio è la cosa più atroce e lacerante per ogni madre. In tante avrebbero imprecato, si sarebbero lasciate andare sull’onda lunga dell’odio nei confronti dei medici che non sono riusciti a salvargli la vita. Lei no. Patrizia Mercolino è diversa. È un modello. E lo conferma anche quando, a caldo, confessa i suoi pensieri ai giornalisti. Oggi Il Mattino ha titolato “Domenico, perdonaci”. E stamattina è arrivata la più tragica delle notizie. «Anche sotto casa mia hanno sistemato un grande striscione con questa frase. Ma naturalmente questo non è un messaggio rivolto alla gente comune». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il piccolo Domenico è morto. La mamma: "Ora una Fondazione a suo nome"Il bambino di nome Domenico è morto dopo un rapido peggioramento delle sue condizioni.

Cuore ?bruciato? al Monaldi, la mamma del bimbo trapiantato: «Chiedo aiuto anche al Papa»La mamma del bambino trapiantato al Monaldi ha raccontato di aver vissuto un calvario dopo il presunto incidente che ha causato un grave danno al cuore del suo bambino.

Morto il bimbo trapiantato, mamma Patrizia: «Mi hanno chiamato alle 4 di notte, sono stata con lui fino all'ultimo. Ora una fondazione a suo nome»«Se n'è andato, è finito». Lo ha detto tra le lacrime la mamma del piccolo Domenico uscendo poco fa dall'ospedale Monaldi di Napoli. Patrizia Mercolino ... leggo.it

Napoli, la mamma di Domenico: E' diventato un angelo, ora non dobbiamo dimenticarloLa mamma del bimbo ha quindi spiegato di aver sentito la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni sino a qualche giorno fa, mentre per quanto riguarda il presidente della Regione Campania, Roberto ... adnkronos.com

«Domenico è diventato un angioletto, chiedo giustizia per mio figlio», mamma Patrizia: non sarà dimenticato VIDEO - facebook.com facebook

Giorgia Meloni su X: "Alla mamma Patrizia, al papà Antonio e a tutti i suoi cari rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sincero abbraccio e il più profondo cordoglio. Sono certa che le autorità competenti faranno piena luce su questa terribile vicenda" x.com