Giudice morto dopo diverse operazioni ipotesi omicidio colposo | indagati quattro medici dell’ospedale Molinette di Torino
Il giudice Benedetto Eugenio Gaetano Simi De Brugis è morto dopo aver subito diverse operazioni all’ospedale Molinette di Torino, e la procura di Milano ipotizza un omicidio colposo. Sono stati iscritti nel registro degli indagati quattro medici dell’ospedale, che ora devono rispondere delle possibili responsabilità legate al decesso. La morte del giudice è avvenuta pochi giorni dopo un intervento chirurgico complicato, che avrebbe avuto complicazioni impreviste.
Quattro medici dell'ospedale Molinette di Torino sono indagati dalla procura di Milano per la morte del giudice milanese Benedetto Eugenio Gaetano Simi De Brugis. Oltre a due specializzandi, ci sono gli esperti Mauro Rinaldi e Massimo Boffini. Per tutti, l'accusa è omicidio colposo. Il magistrato aveva 72 anni quando, l'11 gennaio 2024, il suo cuore ha smesso di battere all'ospedale San Giuseppe di Milano. Quasi un anno prima, alle Molinette, si era sottoposto alla sostituzione valvolare dell'aorta, come ha anticipato oggi il quotidiano La Repubblica. L'intervento, molto complesso, aveva comportato "rilevanti criticità", con una "complicanza emorragica con abbondante sanguinamento".
Neonato di 28 giorni morto in ospedale: indagine per omicidio colposo, cinque medici sotto accusa a Bari
La Procura di Bari ha aperto un’indagine per omicidio colposo riguardo alla morte di un neonato di 28 giorni all’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.
Milano: morto dopo sparatoria, ora i 4 poliziotti indagati per omicidio colposo
A Milano, la morte di Liu Wenham cambia le carte in tavola.
