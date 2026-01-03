Terremoto devastante l’acqua ribolle all’improvviso | immagini impressionanti VIDEO

Un terremoto di forte intensità ha colpito la zona durante le prime ore del mattino, causando danni e paure tra la popolazione. In alcune aree si sono verificati fenomeni insoliti, come l’acqua che ha iniziato a ribollire improvvisamente. Di seguito, alcune immagini e video che illustrano quanto accaduto, offrendo uno sguardo realistico sugli effetti di questo evento naturale.

Era ancora buio quando la terra ha cominciato a tremare. Un risveglio improvviso, violento, che ha colto di sorpresa intere famiglie nel sud del Messico. In pochi istanti il silenzio dell'alba è stato rotto dal rumore sordo delle scosse, dalle finestre che vibravano e dagli oggetti che cadevano. Sulla laguna di Coyuca de Benítez, nei pressi di Acapulco, un uomo in kayak ha vissuto quei secondi come dentro un incubo: l'acqua, fino a un attimo prima immobile, ha iniziato a muoversi in modo innaturale, formando onde improvvise e facendo oscillare l'imbarcazione senza alcuna spiegazione apparente.

