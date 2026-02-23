Trapianto fallito indagata una settima persona | la Procura chiede l’incidente probatorio

Le autorità indagano su una settima persona dopo il fallimento di un trapianto di cuore che ha provocato la morte di un bambino dopo due mesi di sofferenza. La causa della morte risale a un intervento eseguito lo scorso 23 dicembre, durante il quale sono emerse criticità nel procedimento. La procura ha richiesto un incidente probatorio per chiarire le responsabilità e i dettagli dell’operazione. La famiglia aspetta risposte sui motivi del fallimento.

Il piccolo Domenico è deceduto sabato scorso dopo una agonia durata circa due mesi. Un lungo periodo di tempo, sospeso tra l’incertezza e la speranza, durante i quali i famigliari hanno cercato di comprendere cosa fosse accaduto in quella sala operatoria, lo scorso 23 dicembre, nel corso dell’operazione per il trapianto di cuore di cui il piccolo necessitava con urgenza. Un’inchiesta, oggi, si pone la stessa domanda. Gli investigatori sono al lavoro per comprendere se il cuoricino che è stato trapiantato a Domenico possa essere stato danneggiato nel corso del viaggio che da Bergamo, dove è stato espiantato, lo ha portato all’ospedale Monaldi di Napoli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

