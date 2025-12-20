Morte Samuele De Paoli ultimo atto in Cassazione per la trans Patrizia | si discute il doppio ricorso dopo la duplice assoluzione
Ultimo atto per il procedimento relativo alla morte di Samuele De Paoli. La Cassazione ha fissato l’udienza per discutere il ricorso della Procura generale contro l’assoluzione della trans Patrizia, all’anagrafe Hudson Pinheiro Reis Duarte e della difesa della stessa, affidata agli avvocati. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Open Arms, assoluzione definitiva per Salvini: la Cassazione respinge il ricorso
Leggi anche: Minorenne denunciò violenze in centro d’accoglienza. La Cassazione boccia il ricorso contro l’assoluzione degli agenti
Morte di Samuele De Paoli, doppio ricorso in Cassazione: udienza il 5 marzo 2026 - di Enzo Beretta Sarà la Corte di Cassazione, Sezione V penale, a pronunciarsi definitivamente sul caso della morte di Samuele De Paoli, avvenuta a Perugia nel 2021 dopo una colluttazione con Hudson Pi ... umbria24.it
Morte di Samuele De Paoli, due ricorsi per Patrizia: ora scontro in Cassazione - Si riaccendono i riflettori sulla vicenda giudiziaria legata alla morte di Samuele De Paoli, avvenuta il 27 aprile 2021 nella zona di Sant’Andrea delle Fratte. ilmessaggero.it
La morte di Samuele De Paoli, assolta la trans Patrizia. “Non sapeva che fosse morto” - Perugia, 34 giugno 2025 – “Hudson Pinheiro Reis Duarte si è difesa dall’aggressione di Samuele De Paoli. lanazione.it
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.