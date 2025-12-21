La morte di Samuele De Paoli Doppio ricorso in Cassazione Udienza fissata il 5 marzo 2026
La morte di Samuele De Paoli torna al centro dell’attenzione giudiziaria con un doppio ricorso in Cassazione. L’udienza è prevista per il 5 marzo 2026, durante la quale i giudici esamineranno le questioni sollevate contro la decisione di secondo grado. La vicenda rimane di grande attenzione pubblica, mentre si attende l’esito di questa fase processuale.
Il caso della morte di Samuele De Paoli approda in Cassazione. È stata fissata per il 5 marzo 2026 l’udienza davanti ai giudici della Suprema corte per discutere i due ricorsi presentanti contro la sentenza di secondo grado. Nello specifico la Procura generale di Perugia, con il procuratore generale Sergio Sottani, ricorre contro l’assoluzione di Patrizia Pinheiro dal reato di omicidio preterintenzionale, rinnovando, nel ricorso presentato a luglio, la contestazione dell’omicidio preterintenzionale o quanto meno dell’eccesso di legittima difesa. Mentre gli avvocati Francesco Gatti e Fabio Basile, che assistono l’imputata, chiedono che venga modificata la sentenza in relazione alla parte in cui si riconosce la sussistenza astratta dell’omicidio preterintenzionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
