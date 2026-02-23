Domenico c' è un settimo indagato La madre | Scopriremo tutto

Domenico è morto dopo aver ricevuto un cuore danneggiato, un fatto che ha portato all’iscrizione di un settimo indagato nella vicenda. La madre del bambino afferma che si farà luce su quanto accaduto. La procura di Napoli prosegue le indagini, cercando di chiarire le responsabilità e i dettagli di un episodio che ha scosso l’opinione pubblica. La notizia si aggiunge alle altre evidenze emerse finora.

AGI - C'è un settimo indagato nell'inchiesta della procura di Napoli sul caso del trapianto di un cuore danneggiato a Domenico, bambino di due anni e mezzo deceduto sabato mattina nella Rianimazione dell'ospedale Monaldi. Secondo quanto apprende l'AGI, si tratta di un' altro sanitario dell'ispedale. I pm titolari del fascicolo hanno anche chiesto un incidente probatorio al momento dell'esame autoptico della perizia del medico legale collegiale. Sale dunque a sette il numero degli indagati inseriti nel registro della procura di Napoli, che oggha deciso di richiedere l'incidente probatorio al momento dell'esame autoptico e della perizia medico legale collegiale, per il caso del piccolo Domen. 🔗 Leggi su Agi.it

Morte piccolo Domenico, i legali del chirurgo indagato: "Fatto di tutto per salvarlo"Il chirurgo coinvolto nel decesso di Domenico ha affermato di aver fatto tutto il possibile per salvarlo.

Bimbo trapiantato a Napoli, c’è un settimo indagatoDomenico è morto dopo aver ricevuto un cuore danneggiato durante il trasporto, e questa vicenda ha portato all’iscrizione di sette persone nel registro degli indagati.

