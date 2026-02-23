Mortara gli insulti poi la spinta al vicino 91enne rivelatasi fatale Finisce in carcere lo stalker di via Marzotto

Giorgio Labarbuta, 51 anni di Mortara, ha aggredito un vicino di 91 anni dopo averlo insultato, causando la sua morte. La lite tra i due è degenerata, portando il 51enne a spingere il pensionato, che è caduto e ha battuto la testa. Labarbuta, già ai domiciliari per molestie, ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La vicenda ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei residenti.