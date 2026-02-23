Mortara gli insulti poi la spinta al vicino 91enne rivelatasi fatale Finisce in carcere lo stalker di via Marzotto
Giorgio Labarbuta, 51 anni di Mortara, ha aggredito un vicino di 91 anni dopo averlo insultato, causando la sua morte. La lite tra i due è degenerata, portando il 51enne a spingere il pensionato, che è caduto e ha battuto la testa. Labarbuta, già ai domiciliari per molestie, ora si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale. La vicenda ha scosso la comunità locale e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei residenti.
Giorgio Labarbuta, 51enne di Mortara, si trovava già ai domiciliari per atti persecutori, adesso è finito in carcere, stavolta però con l’accusa di omicidio preterintenzionale su Salvatore Riccobene, 91enne, suo vicino di casa. L’anziano era finito in ospedale, dopo una caduta provocata da Labarbuta che aveva aggredito una vicina di casa. Le lesioni che il 91enne ha riportato si sono rivelate fatali. Questo è l’ultimo capitolo, ricostruito da Il Giorno, su una storia tristemente già conosciuta sui media locali, ovvero quella dello “ stalker di via Marzotto “. Gli insulti e le provocazioni fino all’aggressione sul 91enne. 🔗 Leggi su Open.online
