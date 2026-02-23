La spinta la caduta la morte del vicino | in carcere lo stalker di via Marzotto

Un uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per atti persecutori, ha finito in carcere dopo aver causato la morte di un anziano di 91 anni. La causa è legata a una lotta in strada, durante la quale il sospettato ha spinto e fatto cadere Riccobene, che è poi deceduto a causa delle ferite. L’uomo aveva aggredito anche una vicina di casa che aveva cercato di difendere l’anziano. La vicenda si è conclusa con il suo trasferimento in cella.

Mortara (Pavia) – Era già ai domiciliari per atti persecutori, è finito in carcere per l’ancor più pesante accusa di omicidio preterintenzionale dopo la morte di Salvatore Riccobene, 91enne, finito in ospedale e poi deceduto a seguito delle lesioni riportate nella caduta provocata dall’uomo che aveva aggredito una vicina di casa, difesa dall’anziano. È stato quindi nuovamente arrestato dai carabinieri Giorgio Labarbuta, 51enne di Mortara, raggiunto dai militari della sezione operativa di Vigevano al domicilio, in provincia di Como, dove era già sottoposto alla detenzione domiciliare per gli altri reati di cui è accusato, legati alla violenza di genere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mortara, Giorgio Labarbuta e la morte del 90enne spintonato: lo 'stalker di via Marzotto' torna in carcereGiorgio Labarbuta ha ritrovato la cella dopo aver spintonato un 90enne, portando alla sua morte.

