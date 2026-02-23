Morra De Sanctis AV | I Carabinieri denunciano un imprenditore Sospesa attività commerciale

Un imprenditore di Morra De Sanctis è stato denunciato dai Carabinieri Forestali dopo aver scaricato reflui industriali senza autorizzazioni. La sua attività commerciale è stata immediatamente sospesa per aver inquinato il terreno con sostanze nocive. Durante un controllo, i militari hanno scoperto che i reflui venivano sversati direttamente sul suolo, causando danni all’ambiente locale. La vicenda ha portato alla sospensione dell’attività e alla denuncia del titolare.

Scarico illecito di reflui industriali sul terreno: attività sospesa e titolare denunciato dai Carabinieri Forestali.. Nell’ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell’Arma territoriale, denunciavano un artigiano 50 enne del posto, per scarico illecito di acque reflue industriali. Nello specifico, i militari, accertavano che presso un’azienda dedita all’attività artigianale nel settore meccatronico, era presente un sistema stabile di collettamento munito di vasche e disoleatore, dal quale le acque reflue industriali e di prima pioggia venivano scaricate direttamente sul nudo terreno, in assenza di autorizzazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

