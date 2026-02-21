Morra De Sanctis maxi controlli ambientali | sospesa attività e denuncia per un imprenditore

Morra De Sanctis ha avviato una serie di controlli ambientali che hanno portato alla sospensione di un’attività artigianale e alla denuncia di un imprenditore di 50 anni. Durante le verifiche, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Sant’Angelo dei Lombardi hanno scoperto che l’uomo aveva sversato illegalmente acque reflue nel territorio. Il proprietario dell’azienda rischia ora sanzioni e obblighi di bonifica. Le autorità continuano a monitorare la situazione sul territorio.

Nell'ambito di mirati controlli finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Sant'Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, denunciavano un artigiano 50 enne del posto, per scarico illecito di acque reflue.