Il mistero del cinema Settebello Chiuso da mesi il futuro è a rischio Zanni | Noi lavoriamo per riaprirlo
Il cinema Settebello, situato in via Roma, è rimasto chiuso da oltre sette mesi, lasciando incerto il suo futuro. Gestito da Elena Zanni, anche direttrice del cinema Fulgor, la multisala è al centro di un’incognita sulla possibilità di riapertura. Mentre le attività sono sospese, si attendono aggiornamenti che possano chiarire le intenzioni di ripristino di questa storica sala cinematografica.
Riaprirà o non riaprirà? Le sorti del cinema Settebello per ora restano un mistero. La multisala di via Roma, gestita da Elena Zanni (che è anche la direttrice del cinema Fulgor) ha chiuso improvvisamente i battenti 7 mesi fa, a maggio. Uno stop dovuto a "problemi tecnici", si sono limitati a dire Zanni e i suoi collaboratori, senza entrare nei dettagli. Problemi mai specificati. Sembrava che il Settebello dovesse riaprire da un momento all’altro. Invece sono passati i mesi e la multisala è ancora chiusa. Un’assenza che si è fatta notare particolarmente in questi giorni, in cui i tanti riminesi hanno scelto di andare a vedere un film: chi ha provato ad andare al Settebello, ha trovato il cinema desolatamente chiuso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Stadio del Nuoto chiuso a Caserta, petizione per riaprirlo
Leggi anche: Stadio del nuoto, 3mila firme per riaprirlo. "Simbolo della città, non può restare chiuso"
Il mistero del cinema Settebello. Chiuso da mesi, il futuro è a rischio. Zanni: Noi lavoriamo per riaprirlo.
Il mistero del cinema Settebello. Chiuso da mesi, il futuro è a rischio. Zanni: "Noi lavoriamo per riaprirlo" - La multisala di via Roma, gestita da Elena Zanni (che è anche la direttrice del cinema Fulgor) ha chiuso improvvisam ... ilrestodelcarlino.it
#POSTER | Un mistero per tutta la famiglia, nessuno escluso. Pecore Sotto Copertura, dal 7 maggio al cinema con @eagle.pictures e @sonypicturesit #cinema #film #movie #PecoreSottoCopertura #thesheepdetectives #hollywood #sheep #comedy #hughjac - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.