La polizia ha chiuso un negozio in centro a Bologna perché vendeva orologi di lusso senza averne l’autorizzazione. L’attività, situata in via San Vitale, era aperta da diverso tempo e attirava clienti interessati a pezzi costosi, ma gli agenti hanno scoperto che non aveva le licenze necessarie. Ora il negozio è stato sequestrato e il titolare rischia sanzioni pesanti.

Bologna, 3 febbraio 2026 – Chiusa un’attività in via San Vitale perché vendeva orologi preziosi senza licenza. Venerdì scorso il questore Gaetano Bonaccorso ha disposto la cessazione immediata di un'attività di commercio preziosi in centro. È l’esito di un controllo amministrativo effettuato congiuntamente dal Commissariato Due Torri San Francesco della polizia e dal Nucleo Operativo Metropolitano Bologna della Guardia di Finanza a fine dicembre 2025. I motivi della chiusura. Nella ditta è stata riscontrata la presenza e la destinazione alla vendita di orologi preziosi commercializzati anche online e con relativa sponsorizzazione dei prodotti sui profili social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vendeva orologi di lusso senza licenza, chiuso negozio in centro

Un uomo di 63 anni è stato denunciato per aver venduto orologi di lusso senza autorizzazione.

