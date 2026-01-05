Quartiere Ferrovia i residenti replicano al gruppo Con | Su degrado e sicurezza c' è ancora tanto da fare
I residenti del Quartiere Ferrovia rispondono alle analisi del gruppo Con, evidenziando che, nonostante l’apertura dello Slow Park, permangono ancora problemi significativi legati al degrado e alla sicurezza. La discussione evidenzia la necessità di interventi continui e concreti per migliorare le condizioni del quartiere, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso tra cittadini e istituzioni per un miglioramento duraturo.
“Abbiamo letto l’analisi pubblicata in queste ore dal gruppo Con sul Quartiere Ferrovia e, prima di tutto, diciamolo chiaramente: siamo contenti per l’apertura dello Slow Park, un segnale positivo che arriva (finalmente) a valle di una progettazione avviata anni fa e che può dare respiro e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Leggi anche: Sicurezza al Quartiere Ferrovia, il gruppo 'Con' rilancia: "Obiettivi raggiunti, ora salto di qualità"
Leggi anche: Infortuni, Franzolini (FenealUil): “Bene dl sicurezza ma ancora tanto da fare”
DIFENDIAMO FOGGIA Quartiere Ferrovia, “Difendiamo”: «Il degrado lo denunciano i residenti» - FOGGIA – « Bene l’apertura dello Slow Park, ma sul fronte sicurezza c’è ancora moltissimo da fare ». statoquotidiano.it
Via Conte Appiano, il “circuito” serale del quartiere Ferrovia: «Sulle strisce ho rischiato di essere investito» - Via Conte Appiano, il “circuito” serale del quartiere Ferrovia: «Sulle strisce ho rischiato di essere investito» FOGGIA – Via Conte Appiano non è una pista, eppure ogni giorno – soprattutto nelle ore ... statoquotidiano.it
Foggia, gruppi di residenti a tutela del Quartiere Ferrovia - Dopo gli episodi violenti dei giorni scorsi avvenuti a Foggia nei pressi del quartiere Ferrovia, cresce il senso di insicurezza tra i residenti che attraverso associazione “Difendiamo il quartiere ... rainews.it
Quartiere Ferrovia, tra segnali positivi e nodi irrisolti: l’appello dei residenti per sicurezza, regole e trasparenza - facebook.com facebook
Quartiere Ferrovia, tra segnali positivi e nodi irrisolti: l’appello dei residenti per sicurezza, regole e trasparenza x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.