Quartiere Ferrovia i residenti replicano al gruppo Con | Su degrado e sicurezza c' è ancora tanto da fare

I residenti del Quartiere Ferrovia rispondono alle analisi del gruppo Con, evidenziando che, nonostante l’apertura dello Slow Park, permangono ancora problemi significativi legati al degrado e alla sicurezza. La discussione evidenzia la necessità di interventi continui e concreti per migliorare le condizioni del quartiere, sottolineando l’importanza di un impegno condiviso tra cittadini e istituzioni per un miglioramento duraturo.

