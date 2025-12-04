Sicurezza i residenti di San Jacopino scendono in piazza insieme agli altri quartieri VIDEO

Oltre un centinaio di persone si sono riunite in piazza Dallapiccola nel cuore di San Jacopino per parlare, ancora una volta, della sicurezza del quartiere. Molti i residenti che sono scesi in strada per raccontare cosa accade quotidianamente per le vie, tra loro c'è chi parla di una "situazione.

