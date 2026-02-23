Montefalcione finto operatore Poste Italiane truffa una donna | denunciato
Un uomo di Montefalcione ha truffato una donna fingendo un problema informatico legato a Poste Italiane, portandola a trasferire 930 euro. La vittima ha creduto alla falsa emergenza e ha inviato il denaro al truffatore. Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di identificare il responsabile e di ricostruire la dinamica della frode. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. La vicenda evidenzia i rischi delle truffe online.
Una cittadina di Montefalcione raggirata con un finto guasto informatico: 930 euro trasferiti al truffatore, identificato dopo le indagini dei Carabinieri. La denuncia e l’indagine dei Carabinieri. MONTEFALCIONE (AV) – I Carabinieri della Stazione di Montefalcione hanno denunciato un giovane della provincia di Benevento, ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una donna del luogo. Secondo quanto emerso, il ragazzo avrebbe contattato la vittima spacciandosi per operatore di Poste Italiane e simulando un presunto malfunzionamento informatico legato al suo conto. Il raggiro: 930 euro trasferiti con un bonifico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
Leggi anche: Finto operatore bancario truffa un anziano: 59enne denunciato e denaro recuperato
Si finge operatore postale e raggira una donna: denunciatoUn ragazzo di Benevento ha ingannato una donna fingendosi operatore postale, riuscendo a sottrarle denaro.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Finto operatore delle Poste: Truffa da 28mila euro. In quattro sotto accusaUna telefonata da un finto operatore delle Poste per bloccare la carta e salvare i suoi risparmi: una donna convinta a versare 28mila euro. In quattro finiscono sotto accusa per truffa e ... ilrestodelcarlino.it
Sms truffa: «C’è un pagamento in uscita». Maceratese perde 28mila euro, il finto operatore a giudizioMACERATA Truffa del finto operatore delle Poste, maceratese perde 28mila euro. Ieri un campano è stato rinviato a giudizio per truffa, per un coimputato è stato disposto un rinvio d’udienza, mentre ... corriereadriatico.it
Poste Italiane. . Per #MilanoCortina2026 siamo scesi in pista con tutta la nostra squadra. #PosteItaliane Premium Logistics Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Guarda il video https://videoposte-service.postestreamhub.net/acn_pla - facebook.com facebook
L'uso dell'App Poste Italiane è semplice e intuitivo. La rubrica il Tg delle App mostra come prenotare il proprio appuntamento in ufficio postale. tgposte.poste.it/tgposte/2026/0… #TGPoste #PosteItaliane x.com