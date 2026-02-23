Montefalcione finto operatore Poste Italiane truffa una donna | denunciato

Un uomo di Montefalcione ha truffato una donna fingendo un problema informatico legato a Poste Italiane, portandola a trasferire 930 euro. La vittima ha creduto alla falsa emergenza e ha inviato il denaro al truffatore. Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di identificare il responsabile e di ricostruire la dinamica della frode. La donna si è rivolta alle forze dell’ordine per denunciare l’accaduto. La vicenda evidenzia i rischi delle truffe online.