Ancora un caso di raggiri e reati informatici con un anziano come vittima. Al termine di una complessa indagine, i carabinieri della stazione di Illasi, nella giornata del 10 dicembre, hanno denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria un 59enne di origini pugliesi, con l'accusa di. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Finto operatore bancario truffa un anziano: 59enne denunciato e denaro recuperato

Leggi anche: Anziana ingannata da finto impiegato bancario: tre denunciati per truffa

Leggi anche: Finto vicecomandante dei carabinieri truffa anziano

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Truffa anziano per 40 mila euro chiedendo “pagamenti rimasti sospesi”; “Finti Carabinieri” e false banche: a Merano parte la rete anti-truffa; Finto sms dalla banca e falso carabiniere: spariti 12.500 euro dal conto di una cliente; Pesaro, la truffa dell’anti-riciclaggio: poi spariscono i soldi.

Si finge un operatore bancario e riesce a sottrarre 15mila euro dal conto dell'anziano tramite un sms: 59enne denunciato - Si fingeva un operatore bancario per rubare 15mila euro a un anziano: è accaduto a Illasi, in provincia di Verona, dove i carabinieri hanno denunciato un 59enne ... msn.com

Convince un anziano a fargli un bonifico di 15mila euro: 59enne nei guai - Un 59enne è stato denunciato per truffa: aveva convinto un anziano di Illasi a fargli un bonifico di 15mila euro. veronaoggi.it