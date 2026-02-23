momo diouf verso il rinnovo con la virtus bologna

Momo Diouf ha trovato un accordo per rinnovare il contratto con la Virtus Bologna, dopo aver dimostrato grande impegno in questa stagione. La società ha deciso di puntare nuovamente su di lui, considerando le sue prestazioni e l’apporto in difesa. La trattativa si è conclusa con successo, permettendo al giocatore di restare nel team anche per il prossimo campionato. La firma ufficiale potrebbe arrivare nei prossimi giorni.

La permanenza di momo diouf nel roster della Virtus Bologna si sviluppa sotto una luce favorevole, alimentata da recenti indiscrezioni che indicano possibili sviluppi positivi. Secondo fonti di Repubblica-Bologna, il centro ex sesto uomo potrebbe continuare a vestire la casacca bianconera anche nella prossima stagione, smentendo voci di eventuale cessione o fine del rapporto contrattuale. Il contratto di momo diouf, che scade il 30 giugno dello stesso anno, sembra essere in fase di rinnovo. Walter Fuochi ha sottolineato come il giocatore si trovi in una posizione di favoriti rispetto ad altre opzioni, definendolo “più dentro che fuori”, cioè più vicino alla firma che lontano. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Virtus Bologna, Edwards e Diouf ribaltano il Napoli dopo una partenza in salitaLa Virtus Bologna ha vinto contro il Napoli grazie alle prestazioni di Edwards e Diouf, che hanno ribaltato il risultato dopo una partenza difficile.

Virtus Bologna, Morgan e Diouf potrebbero tornare in campo contro BresciaLa Virtus Bologna pensa già alla sfida contro Brescia e sogna il ritorno di Morgan e Diouf.

Virtus, Momo Diouf miglior italiano della 20ª giornataMouhamet Rassoul Diouf della Virtus Olidata Bologna conquista il premio di Best ITA Fastweb della 20ª giornata superando, nelle preferenze dei tifosi, Amedeo Della Valle (Germani Brescia) ... pianetabasket.com

Momo Diouf: «Alla Final Eight carichi, vogliamo un trofeo che manca da vent'anni»Momo Diouf ha parlato dopo la vittoria sofferta della Virtus Bologna in casa contro Udine. Sono stati bravi loro, hanno lottato fino all’ultimo. Noi nonostante gli ... pianetabasket.com

Momo Diouf: "Sono contento, questa era una partita da vincere. Dopo un avvio sottotono, abbiamo iniziato a giocare di squadra e questo ci ha permesso di vincere. Ora ci aspetta un’altra sfida tosta contro Tortona, ma abbiamo solo un obiettivo che è vincere - facebook.com facebook

Con una doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi Momo Diouf trascina la @VirtusBo in semifinale di questa Frecciarossa Final Eight 2026 presented by @UnipolCorporate In doppia cifra anche Edwards, Niang e Alston: nel @basket_napoli top scorer Bolto x.com