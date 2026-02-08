Virtus Bologna Morgan e Diouf potrebbero tornare in campo contro Brescia

La Virtus Bologna pensa già alla sfida contro Brescia e sogna il ritorno di Morgan e Diouf. Entrambi si sono allenati con il gruppo e le loro condizioni sembrano migliorare, aprendo la possibilità di una loro presenza in campo. I tifosi sperano di riavere due pedine importanti, mentre lo staff continua a valutare i tempi di recupero. La partita si avvicina e l’assenza di questi giocatori si fa sentire, ma ora ci sono buone speranze che possano tornare a disposizione.

Le potenzialità di recupero di due elementi chiave stanno guidando l'analisi in vista della prossima partita: Matt Morgan e Momo Diouf potrebbero rientrare in campo praticamente subito. Il loro eventuale aggiornamento al roster fornirebbe una risposta concreta alle necessita` di dinamismo in attacco e di stabilità in difesa, soprattutto dopo una settimana segnata da prestazioni non positive tra campionato e coppa. In questa cornice, la gestione delle assenze ha influenzato le rotazioni e la prestazione complessiva, imponendo una lettura attenta delle condizioni fisiche e delle tempistiche di reinserimento.

