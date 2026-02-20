Virtus Bologna Edwards e Diouf ribaltano il Napoli dopo una partenza in salita

La Virtus Bologna ha vinto contro il Napoli grazie alle prestazioni di Edwards e Diouf, che hanno ribaltato il risultato dopo una partenza difficile. La squadra emiliana ha dimostrato carattere, recuperando punti preziosi nel secondo tempo e conquistando la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Edwards ha segnato punti importanti, mentre Diouf ha contribuito con difese decisive. Il match si è deciso negli ultimi minuti, lasciando i tifosi emozionati. La Virtus si prepara ora alla prossima sfida, confidando nella buona forma.

Alla Coppa Italia prende forma una rimonta decisiva per la Virtus Bologna, che supera Napoli e si qualifica per le semifinali. La partita mostra una partenza complicata, seguita da una risposta coraggiosa guidata da Edwards e Diouf, capaci di ribaltare l’inerzia e di consolidare il vantaggio nel finale. L’incontro è stato segnato da un infortunio muscolare che ha costretto Hackett a lasciare il campo dopo circa dieci minuti, incidendo sull’organizzazione della squadra. La vittoria proietta la Virtus verso la semifinale contro Tortona, in programma alle 20.45, mentre Milano-Brescia chiuderà il programma della serata alle 18.🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Virtus Bologna, Edwards e Diouf ribaltano il Napoli dopo una partenza in salita Leggi anche: La Virtus non trema: Edwards e Diouf respingono l'assalto di Treviso Leggi anche: La Virtus cade a testa alta in casa con l’Hapoel, regina dell’Eurolega. Le pagelle: Edwards flop, ok Diouf Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Virtus, uragano Edwards. Le Vu Nere scappano, soffrono e nel finale domano l'Apu Udine; Pablo Laso: Virtus Bologna ha molte minacce, Edwards è speciale; Virtus Bologna-Napoli 83-73: highlights Coppa Italia; BM DA FINAL EIGHT/ VIRTUS BOLOGNA–NAPOLI, LE PAGELLE: DIOUF E EDWARDS INCISIVI, ALSTON SCEGLIE IL MOMENTO. MITROU-LONG SENZA TIMONE - di ELIO DE FALCO. Virtus Bologna vs Napoli: diretta (51-46 con 3:00, 3Q)VIRTUS-NAPOLI: DIRETTA 3Q Live - A Torino al via il secondo tempo, Diouf fa un grande lavoro su Toté, altra stoppata. Alston si alza dalla media e segna i primi due del secondo ... pianetabasket.com Virtus Olidata Bologna – Guerri Napoli 83-73 cronaca e highlights: le V nere in semifinale ma non brillanti! – VIDEOVirtus Olidata Bologna - Guerri Napoli 83-73 cronaca e highlights: i partenopei lottano ma la ripresa degli emiliani fa la differenza. generationsport.it BASKET COPPA ITALIA La Guerri Napoli eliminata.Vince la Virtus Bologna. Torino.Nulla da fare.La Guerri Napoli esce dalla Coppa Italia Frecciarossa nei quarti di finale, rimediando la quarta sconfitta consecutiva nelle ultime partite disputate (la quinta n - facebook.com facebook Quanto pesa l'assenza di Pajola nella Virtus Olidata Bologna Segui il match tra Virtus Bologna e Napoli, : bit.ly/LBATVF2fb #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport x.com