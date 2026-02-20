Virtus Bologna Edwards e Diouf ribaltano il Napoli dopo una partenza in salita

Da mondosport24.com 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Virtus Bologna ha vinto contro il Napoli grazie alle prestazioni di Edwards e Diouf, che hanno ribaltato il risultato dopo una partenza difficile. La squadra emiliana ha dimostrato carattere, recuperando punti preziosi nel secondo tempo e conquistando la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Edwards ha segnato punti importanti, mentre Diouf ha contribuito con difese decisive. Il match si è deciso negli ultimi minuti, lasciando i tifosi emozionati. La Virtus si prepara ora alla prossima sfida, confidando nella buona forma.

Alla Coppa Italia prende forma una rimonta decisiva per la Virtus Bologna, che supera Napoli e si qualifica per le semifinali. La partita mostra una partenza complicata, seguita da una risposta coraggiosa guidata da Edwards e Diouf, capaci di ribaltare l’inerzia e di consolidare il vantaggio nel finale. L’incontro è stato segnato da un infortunio muscolare che ha costretto Hackett a lasciare il campo dopo circa dieci minuti, incidendo sull’organizzazione della squadra. La vittoria proietta la Virtus verso la semifinale contro Tortona, in programma alle 20.45, mentre Milano-Brescia chiuderà il programma della serata alle 18.🔗 Leggi su Mondosport24.com

virtus bologna edwards e diouf ribaltano il napoli dopo una partenza in salita
© Mondosport24.com - Virtus Bologna, Edwards e Diouf ribaltano il Napoli dopo una partenza in salita

Leggi anche: La Virtus non trema: Edwards e Diouf respingono l'assalto di Treviso

Leggi anche: La Virtus cade a testa alta in casa con l’Hapoel, regina dell’Eurolega. Le pagelle: Edwards flop, ok Diouf

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Virtus, uragano Edwards. Le Vu Nere scappano, soffrono e nel finale domano l'Apu Udine; Pablo Laso: Virtus Bologna ha molte minacce, Edwards è speciale; Virtus Bologna-Napoli 83-73: highlights Coppa Italia; BM DA FINAL EIGHT/ VIRTUS BOLOGNA–NAPOLI, LE PAGELLE: DIOUF E EDWARDS INCISIVI, ALSTON SCEGLIE IL MOMENTO. MITROU-LONG SENZA TIMONE - di ELIO DE FALCO.

virtus bologna edwards eVirtus Bologna vs Napoli: diretta (51-46 con 3:00, 3Q)VIRTUS-NAPOLI: DIRETTA 3Q Live - A Torino al via il secondo tempo, Diouf fa un grande lavoro su Toté, altra stoppata. Alston si alza dalla media e segna i primi due del secondo ... pianetabasket.com

Virtus Olidata Bologna – Guerri Napoli 83-73 cronaca e highlights: le V nere in semifinale ma non brillanti! – VIDEOVirtus Olidata Bologna - Guerri Napoli 83-73 cronaca e highlights: i partenopei lottano ma la ripresa degli emiliani fa la differenza. generationsport.it