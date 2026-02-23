molto discutibile il fallo di hojlund soprattutto in relazione al metro molto permissivo di chiffi gazzetta

Il fallo di Hojlund ha attirato molte critiche, perché l’arbitro Chiffi ha applicato un metro molto permissivo. La decisione ha scatenato l’irritazione del Napoli, che ha espresso il suo disappunto attraverso il direttore sportivo. I tifosi e gli analisti si sono soffermati sulle decisioni dell’arbitro, evidenziando come alcune chiamate siano state troppo indulgenti. La discussione si concentra soprattutto sull’interpretazione dei falli in questa partita.

La Gazzetta dello Sport nell’analisi della partita si sofferma ovviamente sull’episodio che ha scatenato la rabbia che il Napoli ha comunicato attraverso le parole del direttore sportivo Giovanni Manna. Scrive Alex Frosio: La banda Conte invece esce infuriata dall’arena. Secondo il Napoli, la partita è girata dalla parte sbagliata, più che sul rigore revocato a fine primo tempo (il contatto ginocchio su ginocchio tra Hien e Hojlund non supera la revisione a video), sul gol annullato a Gutierrez a inizio ripresa, quando i campioni d’Italia erano già in vantaggio e probabilmente nel loro momento migliore: a Hojlund che assiste il terzino spagnolo viene imputata una trattenuta su Hien molto discutibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Palladino: “Si vede che Hojlund trattiene Hien. Per me è un fallo molto evidente”Raffaele Palladino ha osservato che Hojlund trattiene Hien, definendo il fallo molto evidente durante la partita tra Atalanta e Napoli.

Assurdo gol annullato a Gutierrez, Chiffi vede un fallo inesistente di HojlundUn gol di Gutierrez viene annullato dopo che Chiffi fischia un fallo di Hojlund che non esiste.

