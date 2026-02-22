assurdo gol annullato a gutierrez chiffi vede un fallo inesistente di hojlund

Un gol di Gutierrez viene annullato dopo che Chiffi fischia un fallo di Hojlund che non esiste. L’arbitro ferma il gioco mentre i giocatori protestano, creando confusione in campo. La decisione si basa su un’interpretazione che molti considerano errata, causando scontento tra i tifosi. La scena si ripete in un momento chiave della partita, lasciando molti spettatori sbigottiti di fronte a questa chiamata. La gara continua tra polemiche e proteste.

L’arbitraggio di Chiffi sta diventando imbarazzante minuto dopo minuto. Prima c’è stato l’episodio del rigore prima concesso e poi revocato al Napoli. Rigore che di per sé era un rigirino ma non stiamo parlando di un errore chiaro ed evidente, quindi il Var a rigori di protocollo non poteva intervenire e invece è intervenuto. Siamo al ritorno del protocollo intermittente. A inizio secondo tempo, invece, il Napoli segna. Raddoppia con Gutierrez dopo azione personale di Hojlund sulla sinistra. Diciamo un’azione come quella di Boninsegna contro Vogts in Italia-Germania 4-3 (c’erano ancora i dinosauri). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Atalanta-Napoli, fallo di Hien su Hojlund: perché non è rigore, la spiegazione di ChiffiHien ha commesso un fallo su Hojlund durante Atalanta-Napoli, e questo ha portato a un episodio contestato.

Napoli-Verona, gol annullato a Hojlund: secondo announcement di MarchettiDurante la partita tra Napoli e Verona, un gol di Hojlund è stato annullato dall’arbitro.

