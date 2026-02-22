Palladino | Si vede che Hojlund trattiene Hien Per me è un fallo molto evidente

Raffaele Palladino ha osservato che Hojlund trattiene Hien, definendo il fallo molto evidente durante la partita tra Atalanta e Napoli. La sua analisi si concentra sulla dinamica dell’episodio, che potrebbe aver influenzato il risultato finale. Palladino ha anche sottolineato come la squadra abbia conquistato fiducia e migliorato la propria compattezza in campo. La discussione sulla regolarità delle azioni continua a alimentare il dibattito tra gli appassionati di calcio.

Raffaele Palaldino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato a Dazn la vittoria per 2-1 contro il Napoli: “Credo la squadra abbia raggiunto consapevolezza nei propri mezzi. Solo tre mesi fa al Maradona abbiamo perso 3-1. Da quel momento abbiamo iniziato un percorso insieme fatto di partite, prestazioni positive e momenti di difficoltà. Adesso la squadra è cresciuta, c’è autostima. Siamo molto felici di questa prestazione, abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Vogliamo continuare a crescere, questa gara ci dà energia anche per la Champions League.” Atalanta-Napoli, le parole di Palladino. Sullo sfogo di Manna: “L’episodio l’ho visto, per quanto mi riguarda vedo che Hien affronta Hojlund uno contro uno, lui era in vantaggio su Hojlund. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Hien: “Per me è fallo, Hojlund mi ha trattenuto per il braccio”Hien ha commentato un episodio di gioco che ha influenzato il risultato, affermando che Hojlund lo ha trattenuto per il braccio.

Open Var, fallo evidente su HojlundL’Open Var, un’iniziativa di Dazn, Figc, Aia e Lega Serie A, coinvolge Dino Tommasi, ex arbitro e attuale membro del CAN.

Palladino in vista del Borussia Dortmund: L’abbiamo preparata con un giorno in meno di loro…L'allenatore dell'Atalanta è il protagonista della conferenza stampa della vigilia, domani c'è la gara di Champions League contro il Borussia ... calcioatalanta.it

Palladino rimonta Conte nella ripresa e riapre la corsa Champions; finisce 2-1 al Gewiss per l’AtalantaUn Napoli ottimo per un’ora va in vantaggio, trova il bis annullato in modo ... msn.com

É una classifica sempre più corta E va a finire che alla fine la corsa per l’Europa te la devi giocar con Atalanta e Napoli più che con la Roma Oggi Palladino , che ha cambiato le sorti della dea, ha vinto per 2-1 contro il Napoli La classifica ora vede Napoli a 50, - facebook.com facebook