Molotov e incendio la vendetta post-licenziamento di un 43enne

Un uomo di 43 anni ha provocato un incendio e lanciato molotov dopo essere stato licenziato, alimentando la sua rabbia per la perdita del lavoro. La sua decisione di reagire con atti minacciosi ha provocato danni a un edificio vicino, creando paura tra i residenti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle motivazioni che lo hanno spinto a questa escalation di violenza. La vicenda si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine per fermare ulteriori azioni pericolose.

Le indagini dei carabinieri che fanno scattare le manette. L'uomo è ai domicliari con braccialetto elettronico dopo la scia di raid Non aveva accettato la fine del rapporto lavorativo, trasformando il risentimento in una scia di atti intimidatori. Si è conclusa giovedì 19 febbraio l’operazione dei carabinieri che ha portato all’arresto di un 43enne, ritenuto responsabile di una serie di raid, come scrive Ferrara Today. Pochi giorni dopo, avrebbe tentato un secondo colpo (fallito), cercando di dare fuoco a un furgone aziendale, dopo averlo cosparso di liquido infiammabile. Solo il fallimento dell'innesco aveva evitato danni peggiori al parco mezzi della ditta. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

