L' uomo che ha incendiato le auto della ex con le ' molotov' per vendetta

I carabinieri di Chiavari hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo e una donna, rispettivamente di 54 e 55 anni, accusati di aver incendiato le auto della ex con molotov. L'intervento segue le indagini della Procura di Genova, che hanno ricostruito i fatti e formalizzato le accuse di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie.

Molotov contro l'auto della ex compagna per vendetta: trovato il colpevole dell'incendio a Torriglia, era già in carcere - L’uomo era già in carcere proprio per i maltrattamenti nei confronti della ex compagna, vittima poi dell’atto intimidatorio da cui sono partite le indagini ... primocanale.it

Incendia la sua auto, il corpo senza vita di un 35enne trovato sotto la passerella di Igne - La macchina incendiata, a due passi dalla passerella di Igne. ilgazzettino.it

TERMOLI. Incastrato l'uomo che aveva incendiato auto in via Perrotta: è un 50enne pugliese È un 50enne pugliese - incensurato - l'uomo che all'alba dello scorso 29 dicembre aveva appiccato il fuoco e distrutto quattro auto in via Perrotta, a Termoli. Un episo - facebook.com facebook

