L' uomo che ha incendiato le auto della ex con le ' molotov' per vendetta

Da genovatoday.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Chiavari hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo e una donna, rispettivamente di 54 e 55 anni, accusati di aver incendiato le auto della ex con molotov. L'intervento segue le indagini della Procura di Genova, che hanno ricostruito i fatti e formalizzato le accuse di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie.

I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura, nei confronti di un 54enne e di una 55enne indiziati di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie ‘molotov’, classificate dalla. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

Leggi anche: La star è nel suo anno più sorprendente di sempre. Dal biondo iconico allo shag rosso che ha incendiato i social, ha reinventato la sua immagine dettando le nuove tendenze capelli del 2025

Leggi anche: “Voleva uccidere uno scarafaggio con uno spray infiammabile ma ha incendiato la palazzina. Ha detto che era un metodo ‘collaudato'”: un morto e otto feriti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Giovane morto dopo incendio sulla propria auto; Muore a 31 anni nell’incendio della sua auto, la tragedia alle porte di Firenze; Incendio sulla Cassia bis, code per un'auto in fiamme; Incendio in un'abitazione a Ruvo: fiamme domate dai vigili del fuoco, un uomo ustionato.

uomo ha incendiato autoL'uomo che ha incendiato le auto della ex con le 'molotov' per vendetta - Lo scorso anno il rogo dei veicoli a Torriglia, le indagini dei carabinieri hanno ricostruito la vicenda: cosa è successo ... genovatoday.it

Molotov contro l'auto della ex compagna per vendetta: trovato il colpevole dell'incendio a Torriglia, era già in carcere - L’uomo era già in carcere proprio per i maltrattamenti nei confronti della ex compagna, vittima poi dell’atto intimidatorio da cui sono partite le indagini ... primocanale.it

uomo ha incendiato autoIncendia la sua auto, il corpo senza vita di un 35enne trovato sotto la passerella di Igne - La macchina incendiata, a due passi dalla passerella di Igne. ilgazzettino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.