L' uomo che ha incendiato le auto della ex con le ' molotov' per vendetta
I carabinieri di Chiavari hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo e una donna, rispettivamente di 54 e 55 anni, accusati di aver incendiato le auto della ex con molotov. L'intervento segue le indagini della Procura di Genova, che hanno ricostruito i fatti e formalizzato le accuse di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie.
I carabinieri della compagnia di Chiavari hanno eseguito una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Genova su richiesta della Procura, nei confronti di un 54enne e di una 55enne indiziati di incendio aggravato e porto illegale di bottiglie incendiarie ‘molotov’, classificate dalla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: La star è nel suo anno più sorprendente di sempre. Dal biondo iconico allo shag rosso che ha incendiato i social, ha reinventato la sua immagine dettando le nuove tendenze capelli del 2025
Leggi anche: “Voleva uccidere uno scarafaggio con uno spray infiammabile ma ha incendiato la palazzina. Ha detto che era un metodo ‘collaudato'”: un morto e otto feriti
Giovane morto dopo incendio sulla propria auto; Muore a 31 anni nell’incendio della sua auto, la tragedia alle porte di Firenze; Incendio sulla Cassia bis, code per un'auto in fiamme; Incendio in un'abitazione a Ruvo: fiamme domate dai vigili del fuoco, un uomo ustionato.
L'uomo che ha incendiato le auto della ex con le 'molotov' per vendetta - Lo scorso anno il rogo dei veicoli a Torriglia, le indagini dei carabinieri hanno ricostruito la vicenda: cosa è successo ... genovatoday.it
Molotov contro l'auto della ex compagna per vendetta: trovato il colpevole dell'incendio a Torriglia, era già in carcere - L’uomo era già in carcere proprio per i maltrattamenti nei confronti della ex compagna, vittima poi dell’atto intimidatorio da cui sono partite le indagini ... primocanale.it
Incendia la sua auto, il corpo senza vita di un 35enne trovato sotto la passerella di Igne - La macchina incendiata, a due passi dalla passerella di Igne. ilgazzettino.it
TERMOLI. Incastrato l'uomo che aveva incendiato auto in via Perrotta: è un 50enne pugliese È un 50enne pugliese - incensurato - l'uomo che all'alba dello scorso 29 dicembre aveva appiccato il fuoco e distrutto quattro auto in via Perrotta, a Termoli. Un episo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.