Gli avvocati di Jacques e Jessica Moretti hanno definito “false” e “distorte” alcune ricostruzioni sulle cause dell’incendio di Crans-Montana e sugli eventi successivi. In un comunicato, evidenziano come queste versioni siano prive di fondamento e contribuiscano a creare un clima di vendetta, ribadendo la loro posizione e chiedendo rispetto per la verità dei fatti.

A parlare sono stati gli avvocati Yaël Hayat, Patrick Michod e Nicola Meier, che nell'edizione serale del 18 gennaio hanno ricostruito la sequenza degli eventi, le misure di sicurezza del lounge bar e i movimenti dei loro assistiti.

© Dayitalianews.com - Incendio di Crans-Montana, la difesa dei Moretti: “Ricostruzioni false e clima di vendetta”

Domenico Marocchi ha condiviso questa mattina a Uno Mattina News i dettagli dell'aggressione avvenuta ieri sera a Crans-Montana. L’episodio si è verificato davanti al ristorante gestito dai coniugi Moretti, i proprietari del bar Le Constellation. Marocchi ha descritto come sia stato circondato e il clima sia rimasto teso durante l’incidente. La vicenda evidenzia le tensioni che si sono sviluppate in quella zona inaspettatamente.

A pochi giorni dall’incendio che ha colpito Crans-Montana, emergono nuovi dettagli che potrebbero influenzare significativamente l’indagine. In particolare, l’ammissione di Moretti rappresenta un elemento chiave per comprendere le cause e le responsabilità della tragedia avvenuta a Capodanno. La situazione resta sotto attenta osservazione mentre le indagini proseguono per fare chiarezza su quanto accaduto.

