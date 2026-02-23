Modello Italia | quanto investono Coni e federazioni per il record di medaglie

Il modello Italia ha portato a un aumento degli investimenti di Coni e federazioni sportive, spinto dalla voglia di conquistare più medaglie. La causa di questa crescita risiede nella volontà di creare un sistema più efficiente, che unisce risorse e competenze. In particolare, si sono rafforzati i programmi di preparazione degli atleti, anche per le Olimpiadi invernali. Questa strategia mira a migliorare le performance degli sportivi italiani nelle competizioni internazionali.

Dietro il record di 30 medaglie azzurre c'è un sistema che funziona. Anzi, un vero e proprio ecosistema, capace di compiere un salto di qualità negli ultimi 10-15 anni. Al di là del lavoro specifico delle discipline invernali che hanno brillato a Milano Cortina, balza all'occhio il modello Italia nel suo complesso. Non a caso, il record di medaglie (40) è stato registrato anche nelle ultime due edizioni dei Giochi estivi (Tokyo e Parigi). "Prima c'erano i compartimenti stagni, da un po' di tempo, invece, è stato creato un meccanismo virtuoso mettendo a sistema tutti i nostri asset, con il Coni che si affianca alle federazioni e opera, dal punto di vista tecnico, come una super-federazione", spiega Carlo Mornati, segretario generale del Coni.