Il record di Milano-Cortina inguaia il bilancio del Coni | servirà l’aiuto dello Stato per pagare le medaglie degli atleti
Il successo di Milano-Cortina 2026 ha portato a un aumento record delle medaglie italiane, causando problemi al bilancio del Coni. La quantità di premi assegnati agli atleti supera le previsioni e mette sotto pressione le finanze dell’ente. Le spese per le medaglie e i premi sono cresciute notevolmente, e il Coni si trova a chiedere aiuto allo Stato per coprire questi costi imprevisti. La situazione ha già generato tensioni tra gli organizzatori e le istituzioni sportive. La gestione di questa emergenza richiede una risposta rapida.
Una pioggia di medaglie, tantissimi ori, più di ogni rosea aspettativa: Milano – Cortina 2026 è già l’olimpiade invernale più vincente di sempre per l’Italia, quando mancano ancora diversi giorni e tantissime gare alla conclusione. È la conferma dello straordinario lavoro che è stato fatto a livello di vertice dello sport azzurro. Un orgoglio enorme per il Coni, che gestisce la preparazione olimpica. Ma anche un piccolo salasso. L’altra faccia della medaglia – letteralmente – del trionfo azzurro ai Giochi va al di là dell’aspetto meramente sportivo e riguarda quello economico. Il sistema, infatti, prevede anche un premio in denaro per i vincitori, riconosciuto dai singoli Paesi d’appartenenza e non dall’organizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
