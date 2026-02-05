Morti sul lavoro nel 2025 | 1.093 vittime totali tre in più del 2024 Crescono denunce e rischio per stranieri

Nel 2025, in Italia, sono state registrate 1.093 vittime sul lavoro, tre in più rispetto all’anno precedente. Un numero che preoccupa, soprattutto perché aumentano anche le denunce e il rischio tra gli stranieri che lavorano nel nostro paese. Le statistiche confermano un trend non positivo e fanno riflettere sulla sicurezza sui posti di lavoro.

Il 2025 si chiude con un bilancio che pesa come un macigno: 1.093 vittime totali per infortuni mortali sul lavoro in Italia, 3 in più rispetto al 2024. Di queste, 798 sono morte in occasione di lavoro e 295 in itinere, nel tragitto casa-lavoro. Numeri che, pur nella sostanziale "stabilità" rispetto all'anno precedente, non consentono alcuna lettura rassicurante: ogni dato corrisponde a una vita spezzata e a un sistema che continua a mostrare fragilità strutturali, soprattutto in alcuni comparti e territori. A sottolinearlo è anche il commento dell'ing. Mauro Rossato, Presidente dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che richiama la necessità di mantenere alta l'attenzione e investire con continuità in prevenzione e cultura della sicurezza, in particolare nei settori più esposti.

