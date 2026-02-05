Morti sul lavoro nel 2025 | 1.093 vittime totali tre in più del 2024 Crescono denunce e rischio per stranieri

Nel 2025, in Italia, sono state registrate 1.093 vittime sul lavoro, tre in più rispetto all’anno precedente. Un numero che preoccupa, soprattutto perché aumentano anche le denunce e il rischio tra gli stranieri che lavorano nel nostro paese. Le statistiche confermano un trend non positivo e fanno riflettere sulla sicurezza sui posti di lavoro.

Il 2025 si chiude con un bilancio che pesa come un macigno: 1.093 vittime totali per infortuni mortali sul lavoro in Italia, 3 in più rispetto al 2024. Di queste, 798 sono morte in occasione di lavoro e 295 in itinere, nel tragitto casa-lavoro. Numeri che, pur nella sostanziale “stabilità” rispetto all’anno precedente, non consentono alcuna lettura rassicurante: ogni dato corrisponde a una vita spezzata e a un sistema che continua a mostrare fragilità strutturali, soprattutto in alcuni comparti e territori. A sottolinearlo è anche il commento dell’ing. Mauro Rossato, Presidente dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega, che richiama la necessità di mantenere alta l’attenzione e investire con continuità in prevenzione e cultura della sicurezza, in particolare nei settori più esposti. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Nel Lazio aumentano gli infortuni sul lavoro.

Morti sul lavoro nel 2025: le vittime sono 1.093, rischio più elevato al Sud e doppio tra gli stranieriNei dodici mesi del 2025 si contano 1.093 infortuni mortali totali. Lombardia, Veneto, Campania, Sicilia, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio sono le regioni con il maggior vittime. Il settore più colpit ... corrierenazionale.it

Morti sul lavoro: più di mille infortuni mortali nel 2025Nei dodici mesi del 2025 si contano 1.093 infortuni mortali totali: 798 in occasione di lavoro e 295 in itinere. secolo-trentino.com

OSSERVATORIO SICUREZZA SUL LAVORO: TRENTINO IN ZONA GIALLA Morti sul lavoro: i dati diffusi dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega descrivono vedono nel 2025 3 decessi in più rispetto all'anno precedente, registrando per l'Itali facebook

Nel 2025 i morti sul lavoro e per recarsi sul posto di lavoro sono risultati in calo. Ma aumenta la componente degli incidenti mortali avvenuti sul percorso. "Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate x.com