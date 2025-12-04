In Italia si continua a morire di lavoro. Nei primi dieci mesi dell’anno, le denunce di infortuni mortali (esclusi gli studenti) presentate all’ Inail sono state in totale 889, in aumento rispetto alle 877 dello stesso periodo del 2024. Il confronto con l’anno scorso evidenzia un aumento dello 0,5% degli incidenti durante il lavoro (652 casi) e del 3,9% di quelli in itinere, cioè nel percorso da casa al luogo di lavoro e viceversa (237 casi). Risultano in aumento rispetto ai primi dieci mesi del 2024 anche le denunce di infortuni sul lavoro ( +0,2% a quota 350.849) e quelli in itinere (+2,8% a 82. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Aumentano ancora i morti sul lavoro in Italia: in 10 mesi 889 casi. Crescono le denunce di infortunio al Sud