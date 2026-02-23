Moasca | frana minaccia il Castello via bloccata e acqua sospesa

Una frana importante ha interessato ieri il centro storico di Moasca, bloccando la strada principale e interrompendo il flusso dell’acqua. La massa di terra e pietre si è staccata dal versante vicino al Castello, creando un fronte di sassi e detriti di diversi metri. Le autorità hanno immediatamente disposto l’intervento di emergenza per mettere in sicurezza l’area e prevenire ulteriori danni. Il traffico rimane interdetto lungo Via Ghigetto fino a nuovo avviso.

Moasca, frana sotto il Castello: interventi immediati per la sicurezza Nel pomeriggio di ieri, a Moasca, una frana di ingente entità ha colpito l’area retrostante il Castello, in Via Ghigetto. L’Amministrazione comunale ha attivato immediatamente i protocolli di emergenza, con il Sindaco Andrea Ghignone e il Vice Sindaco Domenico Amerio sul posto per coordinare gli interventi. La zona è stata transennata e interdetta al pubblico, mentre sono in corso verifiche tecniche per accertare le cause del distacco e valutare i danni. L’evento, potenzialmente pericoloso, ha portato alla chiusura precauzionale di Via Ghigetto e alla sospensione della rete idrica, con l’intero centro abitato privo di fornitura d’acqua. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Enna, voto contestato: Comitato Senza Acqua minaccia scioglimento se Crisafulli vince, al centro acqua e rifiuti.A Enna, il Comitato Senza Acqua ha annunciato che potrebbe sciogliersi se Crisafulli vincerà le elezioni, dopo aver contestato il voto e puntato il dito contro le sue politiche sui rifiuti e la gestione dell'acqua.

Frana tra Arenzano e Genova, Aurelia bloccataUna frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Moasca, frana di ingente entità sotto il Castello: immediato intervento dell’Amministrazione comunaleL’Amministrazione Comunale di Moasca informa la cittadinanza che nel pomeriggio di oggi, nel centro del Comune, in Via Ghigetto, nell’area retrostante il Castello, si è verificata una frana di ingente ... atnews.it

Moasca, frana sotto il castello: crolla una porzione di collina, chiusa via Ghigetto e paese senz’acquaZona interdetta, rete idrica sospesa e monitoraggio continuo. Il sindaco Ghignone: La priorità è la sicurezza dei cittadini ... lavocediasti.it

Moasca, ripristinata la rete idrica dopo la frana x.com