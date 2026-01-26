frana tra arenzano e genova aurelia bloccata

Una frana si è verificata nella serata di domenica 25 gennaio tra Arenzano e Genova, lungo la strada statale Aurelia, all'altezza della galleria Pizzo. L'evento ha provocato il blocco del traffico in entrambe le direzioni, creando disagi per gli automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i tecnici incaricati di valutare la situazione e di avviare le operazioni di messa in sicurezza.

Genova, 25 gennaio 2026 - Traffico in tilt sull’Aurelia tra Arenzano e Genova, all’altezza della galleria Pizzo a causa di una grossa frana che si è abbattuta in questo tratto di strada nella serata di domenica 25 gennaio. Strada chiusa. La strada è stata chiusa al traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, anche se per fortuna sembrerebbe che non ci siano state persone coinvolte. Il metodo usato è quello “a voce”, ovvero cercando la risposta di eventuali persone coinvolte, come da protocollo 'Urban Search And Rescue', il sistema internazionale di ricerca sotto le macerie. Al fine di scongiurare l'eventuale presenza di persone coinvolte il capo squadra di Multedo ha fatto richiesta dei cinofili, del movimento terra, del carro fari e del personale formato Usar che stanno provvedendo alle ricerche sotto la frana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Genova: grossa frana dopo galleria del Pizzo tra Arenzano e il capoluogoUna grossa frana si è verificata questa sera sull'Aurelia, tra Arenzano e l'ingresso di Genova, in prossimità della galleria del Pizzo sul lato genovese.

VIDEO | Arenzano, grossa frana sull'Aurelia. Il sindaco: "Ci saranno disagi"Una frana significativa ha interessato l'Aurelia ad Arenzano nella sera di domenica 25 gennaio 2026, provocando la temporanea interruzione del traffico.

