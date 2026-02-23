Mo | forze Usa iniziano ritiro da base siriana nel nord-est

Le forze statunitensi hanno avviato il ritiro da una base nel nord-est della Siria, a causa della pressione delle autorità locali e delle tensioni con le fazioni curde. I soldati abbandonano lentamente il sito strategico, che si trova vicino a importanti rotte commerciali. La decisione arriva dopo settimane di negoziati e si traduce in un cambiamento tangibile nella presenza militare nella regione. La manovra lascia il territorio in attesa di sviluppi futuri.

Damasco, 23 feb. (AdnkronosAfp) - Gli Stati Uniti hanno iniziato a ritirarsi da una base in Siria, in una regione ancora sotto il controllo delle forze curde nel nord-est del Paese. Lo ha riferito all'Afp una fonte curda. Una colonna di decine di autocarri pesanti hanno attraversato la strada che collega la provincia di Hassaké, dove si trova la base di Qasrak, in direzione del confine con l'Iraq. Le forze americane si erano già ritirate da due basi nelle ultime due settimane, al-Tanf (sud-est) e al-Chaddadi (nord-est). 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Usa, forti nevicate nel nord-est: cancellazioni e ritardi per migliaia di voli

Mo: cacciabombardiere Usa atterra in una base della regioneUn cacciabombardiere F-15E Strike Eagle dell’aeronautica statunitense è atterrato in una base della regione medio orientale, dove è stato assegnato al 494° Squadrone Caccia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

L’Iran: «Forze aeree e marine Ue organizzazioni terroristiche». Nuovi colloqui con gli Usa a marzo x.com

Un funzionario del Pentagono ha aggiunto al New York Times che le forze americane sarebbero maggiormente a rischio se fosse Washington a dare inizio all'attacco, e non Israele. Secondo i media Usa, un'eventuale operazione militare potrebbe durare setti - facebook.com facebook