Mo | cacciabombardiere Usa atterra in una base della regione

Un cacciabombardiere F-15E Strike Eagle dell’aeronautica statunitense è atterrato in una base della regione medio orientale, dove è stato assegnato al 494° Squadrone Caccia. L’operazione fa parte delle attività di rotazione e rafforzamento delle forze militari statunitensi nella zona. La presenza di velivoli come l’F-15E testimonia l’impegno degli Stati Uniti nel mantenere la sicurezza e la stabilità nella regione.

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Un aereo F-15E Strike Eagle dell'aeronautica militare statunitense è atterrato in una base in Medio Oriente ed è stato assegnato al 494° Squadrone Caccia. Lo ha annunciato il Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) su X, sottolineando che "la sua presenza aumenta la prontezza al combattimento e promuove la sicurezza e la stabilità regionale". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mo: cacciabombardiere Usa atterra in una base della regione Leggi anche: Una base strategica nel Mar Cinese: la mossa a sorpresa degli Usa Leggi anche: L’esercito USA riattiva una base segreta nei Caraibi: nel mirino c’è il Venezuela Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Mo: cacciabombardiere Usa atterra in una base della regione - Washington, 20 gen. (Adnkronos) - Un aereo F-15E Strike Eagle dell'aeronautica militare statunitense è atterrato in una base in Medio Oriente ed è stato assegnato al 494° Squadrone Caccia. Lo ha annun ... lanuovasardegna.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.