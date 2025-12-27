Usa forti nevicate nel nord-est | cancellazioni e ritardi per migliaia di voli

Una forte tempesta di neve si è abbattuta tra venerdì sera e sabato mattina nel nordest degli Stati Uniti e nella regione dei Grandi Laghi, causando sospensioni di fornitura della corrente elettrica e gravi disagi al trasporto aereo. Secondo quanto riporta la “Cnn”, sabato oltre 3mila voli nei tre principali aeroporti di New York –. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

